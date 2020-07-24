شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الإسبانية ماريا بدرازا فى أحدث ظهور لها وصديقة رونالدو أول المعلقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية ماريا بدرازا، نجمة مسلسل Elite، متابعيها وجمهورها بأحدث صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي تحتسي كوب القهوة الخاص بها في أحدي أماكن التصوير التي تشارك فيها حالياً.

وسرعان ما حصدت النجمة الشهيرة بشخصيتها في مسلسل Elite، الكثير من التعليقات على صورها التي نشرتها، وكان من أوائل المعلقين عارضة الأزياء جورجينا روديجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجمة مسلسل La casa de papel.

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اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.