شكرا لقرائتكم خبر عن درة تستمتع بالإجازة الصيفية مع ريهام أيمن وشريف رمزى فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي الفنانة درة إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي برفقة النجم شريف رمزي والفنانة ريهام أيمن، حيث شاركت النجمتان درة وريهام أيمن متابعيهما وجمهورهما بعدد من الصور خلال قضائهما العطلة الصيفية في الساحل الشمالي، حيث لاقت الصور إعجاب الآلاف على منصات السوشيال ميديا.



درة

وفي وقت سابق، نشرت درة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، وعلقت عليها بالإنجليزية، "افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدًا.. عندما تغلق الحياة بابًا، ما عليك سوى فتحه مرة أخرى، إنه مجرد باب"، وظهرت درة فى جلسة التصوير، بإطلالة "كاجوال"، عكس الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة التى اعتادت عليها، حيث ارتدت "الجينز"، وبيدها كوب من العصير.



درة مع شريف رمزي وريهام أيمن

Advertisements

وكانت درة دخلت على خط دعم ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى، حيث نشرت النجمة التونسية فيديو لمشهد من مسلسل "ظرف أسود"، والذى تعرضت فيه للتحرش من سائق سيارة نقل اضطرت للاستنجاد به ليقلها من الطريق، لكنها واجهته بالدفاع عن نفسها وضربه بشنطة يدها حتى دفعته للتوقف ونزلت من السيارة دون أن يتمكن من المساس بها.



ريهام أيمن

وحثت الفنانة درة الفتيات على عدم الخوف أو التنازل عن حقوقهن فى حالة التعرض لأى مواقف مشابهة من التحرش أو محاولة الاعتداء الجنسى، وكتبت فى تعليقها على مقطع الفيدية الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللى حصل مع سعاد فى ظرف أسود.. أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".



الفنانة درة



