شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ومايا دياب "الصديقتان" فى صور جديدة.. والأخيرة تعلق: العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الثنائي مايا دياب وأصالة بعلاقة صداقة قوية تتجلى من وقت لآخر عبر الصور التي يظهر فيها كلاهما معاً عبر حساباتهما على مواقع السوشيال ميديا، مثلما ظهر مؤخراً من خلال أكثر من صورة شهدت تجمعهما مع مجموعة من أصدقائهما، حيث نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من صورة لها علقت عليها بأنها مع عائلتها، في إشارة إلى أصدقائها المتواجدين معها بالصور.



أصالة ومايا دياب بصحبة نيكولا جبران

وتضمنت تلك الصور أكثر من صورة مع المطربة أصالة، بالإضافة إلى مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران خلال الصور التي لاقت تفاعل كبير من جانب محبي أصالة ومايا دياب على وجه الخصوص.

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مايا دياب ونيكولا جبران

وكانت النجمة أصالة علقت، فى وقت سابق علي صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرتهما عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

وبالحديث عن أصالة كانت تخطت من خلال أغنيتها "جيتني مكسور" بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حاجز 10 ملايين مشاهدة، والأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.