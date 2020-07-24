شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتعثر فى نطق "رونالدو" بعد "باتون ساليه بالسمسم هات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعثره في نطق كلمة "رونالدو"، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار فيديو له وهو يتعثر في نطبق عبارة "باتون سالية في السمسم هات".

@musicbox070

والله ماهقول غيرها ????????????##بيكا ##ابوليله♬ الصوت الأصلي - musicbox070

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمو بيكا وهو يجد صعوبة في نطق كلمة "رونالدو" خلال بروفة لإحدى الأغنيات داخل الاستوديو، حيث كانت العبارة "لو جيت تعملي رونالدو" إلا أن حمو بيكا تعثر في نطبق الكلمة الأخيرة رغم تكرار التجربة أكثر من مرة، معلقا "مش هانطقها عير كدا".

@musicbox070

لو جيت تعملي لينردو .. رينلدو .. رينالدو ????????‍♂️???????? #ب#يكا #ا#بوليله#ا#بوليله♬ الصوت الأصلي - musicbox070 Advertisements

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن حمو بيكا لم يكن قادرا على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات".



حمو بيكا في الاستديو خلال بروفة لإحدى اغنياته (1)

وظهر حمو بيكا في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.



حمو بيكا في الاستديو خلال بروفة لإحدى اغنياته (2)

وقالت إحدى المغردات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقا على الفيديو ساخرة :"لا مش اضحك لوحدي.. والله بحس أن حمو بيكا أطيب خلق الله ودمه شربات.. وباتوباليه بالسمسم هاتهات"، فيما قال آخر :" آخر ابداعات حمو بيكا اجدعان"، بينما علق آخر :" أجمل ما قال حمو بيكا "وباتون باليه بالسمسم هات".