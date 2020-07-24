"كل ساعة ويوم" كليب جديد لمطربة ستار أكاديمى ميريام عطا الله.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة ميريام عطا الله ميريام عطا الله، نجمة ستار أكاديمى في موسمه الأول، فيديو كليب غنائى جديد بعنوان "كل ساعة ويوم"، تحت إدارة المخرجة رندلى قديح.
وتتعاون ميريام، فى هذا العمل مع الفنان إحسان المنذر كمؤلف للكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، أما الميكساج فتولّاه إيلى بربر.
ويسلط الفيديو كليب الضوء على حقبة الفن الجميل حيث يُعيد إلى أذهان الجمهور نوستالجيا حقبة الخمسينيات، لذلك تطل ميريام فى هذا العمل الغنائى المُصوَّر بِشخصيّتيْن كى تَجْمع بين الرقص والتمثيل.
"كل ساعة ويوم".. كليب غنائى جديد للفنانة ميريام عطا الله، كلمات، ألحان وتوزيع إحسان المنذر، إخراج رندلى قديح، مخرج فنى وستايلست على قديح، مساعد مخرج رواد عبود، وتنسيق إنتاج أميرة عباس.
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