شكرا لقرائتكم خبر عن إنستجرام يضيف إيموجى صورة تايلور سويفت واسمها لهذا السبب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المغنية العالمية تيلور سويفت البالغة من العمر 30 عامًا ألبومها الجديد، الثامن، الذى يتكون من 16 أغنية تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا، ولهذا السبب أضاف إنستجرام إيموجى صورة تيلور واسمها، حيث تداول الكثير من رواده أخبارا وصورا وأغانى ألبوم سويفت الجديد.



ايموجي تيلور سويفت

وحظى ألبوم تايلور سويفت الجديد فولكلور "Folklore" بثناء كبير من المعجبين والنقاد بعد إصداره المفاجئ فى منتصف ليل أمس الخميس.



اغنية تيلور سويفت الجديدة



البوم تيلور سويفت

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تيلور سويفت



فيديو اغنية تيلور سويفت

وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفق ما أعلنت المغنية على حسابها بموقع "إنستجرام". وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل".

وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر". وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.