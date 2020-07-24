حليمة الشرباصيالجمعة 2020/7/24 07:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة IMAX الصينية المتخصصة بتكنولوجيا صالات عرض الأفلام المجسمة أنها تتوقع خسارة جسيمة في أرباحها لعام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقا لموقع "ديدلاين" الأمريكي، أرسلت شركة IMAX China تقريراً إلى بورصة هونج كونج يفيد بحجم الضربة التي تلقتها بسبب حظر كورونا، الذي تسبب في إغلاق دور العرض حول العالم.
وأرفقت الشركة في تقريرها توقعا مبدئيا بحجم الخسائر، متنبئة أن تتراوح قيمتها بين 34 إلى 36 مليون دولار في 6 أشهر فقط، منذ يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز، في حين وصلت أرباح الفترة نفسها من العام الماضي إلى 24 مليون دولار.
وذكرت الشركة أن هذا التراجع الكبير لا يمثل مفاجأة، إذ أجبرها الوباء على إغلاق 700 قاعة "آيماكس" سينمائية في الصين منذ يناير/كانون الثاني، فضلًا عن انخفاض معدلات إنشاء مسارح سينمائية جديدة خلال هذه الفترة.
وعلى الجانب الإيجابي، أعلنت الشركة العودة التدريجية لدور السينما في الصين بدءاً من الأسبوع الماضي، كما أقامت الشركة تعاوناً موسعاً مع شركة Wanda السينمائية الصينية لبناء مسارح "آيماكس" جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 مليون دولار خسائر متوقعة لـ IMAX الصينية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.