36 مليون دولار خسائر متوقعة لـ IMAX الصينية من كورونا

أعلنت شركة IMAX الصينية المتخصصة بتكنولوجيا صالات عرض الأفلام المجسمة أنها تتوقع خسارة جسيمة في أرباحها لعام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لموقع "ديدلاين" الأمريكي، أرسلت شركة IMAX China تقريراً إلى بورصة هونج كونج يفيد بحجم الضربة التي تلقتها بسبب حظر كورونا، الذي تسبب في إغلاق دور العرض حول العالم.

وأرفقت الشركة في تقريرها توقعا مبدئيا بحجم الخسائر، متنبئة أن تتراوح قيمتها بين 34 إلى 36 مليون دولار في 6 أشهر فقط، منذ يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز، في حين وصلت أرباح الفترة نفسها من العام الماضي إلى 24 مليون دولار.

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وذكرت الشركة أن هذا التراجع الكبير لا يمثل مفاجأة، إذ أجبرها الوباء على إغلاق 700 قاعة "آيماكس" سينمائية في الصين منذ يناير/كانون الثاني، فضلًا عن انخفاض معدلات إنشاء مسارح سينمائية جديدة خلال هذه الفترة.

وعلى الجانب الإيجابي، أعلنت الشركة العودة التدريجية لدور السينما في الصين بدءاً من الأسبوع الماضي، كما أقامت الشركة تعاوناً موسعاً مع شركة Wanda السينمائية الصينية لبناء مسارح "آيماكس" جديدة.