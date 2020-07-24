لايف ستايلز ستوديوز وبتول عرفة في تعاون ثالث في مصر

تستعد المخرجة المصرية بتول عرفة لتوقيع عدة أعمال غنائية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، لمجموعة من نجوم الغناء في مصر نذكر منهم: رنا سماحة، محمد نور، هيثم سعيد، ياسمينا، الفنان الشاب زين من دار الأوبرا وذلك ضمن خطة لايف ستايلز ستوديوز للتعاون مع العديد من النجوم والفنانين الموهوبين بمصر.

وقد انتهت “عرفة” في الأيام الماضية من تصوير أغنية جديدة للنجم محمد سرور بعنوان “خليها على الله” من كلمات مؤمن راجح، ألحان مصطفى العسال وتوزيع كلٍ من أحمد حسام و إلهامي دهيمة.

ها هي المخرجة المصرية بدأت بوضع “ستوري بورد” لتصوير فيديو كليب جديد وثالث مع لايف ستايلز ستوديوز من خلال النجم محمد نور الذي وضع صوته على أغنية مصرية بعنوان “جاني في ملعبي” وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لإسلام ساسو.

وكانت “عرفة” قد خطفت الانظار من خلال توقيعها على فيديو كليب أغنية“Bon voyage” للنجمة كارول سماحة من انتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.