شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تمازح أحمد فهمى بعد نشره صورة بعد التمرين: بقالك سنة loading فى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد فهمي في أحدث صورة له من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عبر صورة علق عليها: " Loading"، وما أن نشر الصورة حتي تفاعل معه متابعوه ممن حرصوا على تمنى الشفاء التام له من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في ركبته، إلا أن التعليق الأهم كان من زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث حرصت الأخيرة على التفاعل معه من خلال تعليق مازحته به حين كتبت: "لودينج بقالك سنة في إيه".



أحمد فهمى



تعليق هنا الزاهد

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من ناحية أخرى استأنف النجم أحمد فهمى تحضيرات فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك بعد فترة الراحة التى حصل عليها بسبب إصابته فى الركبه قبل أسبوعين، وأيضا عودة آلام المرىء له مرة أخرى وإجرائه بعض الفحوصات الطبية.

وبدأ فهمى يعقد جلسات عمل مع المخرج أحمد الجندى للوقوف على التفاصيل الأخيرة على السيناريو قبل العودة للتصوير مرة أخرى مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير الأسبوع الأول فى العمل خلاص شهر يناير الماضى قبل الانشغال بمسلسلهما "رجالة البيت"

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

وكان أحمد فهمى قد أكد لـ"الخليج 365" أن فكرة الفيلم الجديد "حلم سوسن"، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى "الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يقدمه بصحبة أحمد عز ويشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومقرر عرضه بعد اعادة تشغيل دور العرض بكامل قوتها.