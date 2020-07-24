شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم Spider-Man الجديد بسبب فيروس كورونا.. اعرف توقيت طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ما زالت تلقى بظلالها على شركات الإنتاج العالمية، التي تعيش حالة من التوتر حول عرض أفلامها الجديدة بدور العرض السينمائي لتفادي الخسائر الفادحة التي تنتظر تلك الأعمال السينمائية، وهو ما شهده فيلم Spider-Man: Far From Home الجديد.

ووفقاً لبيان من ستوديوهات سوني فإن الفيلم الجديد لـ Spider-Man تم تأجيله من يوم 5 نوفمبر 2021 لـ 17 ديسمبر من نفس العام، لمدة 6 أسابيع فقط بدون الإشارة الى أي سبب.

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Spider-Man

فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.