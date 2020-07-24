شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة و الإنتاج الثالث مع لايف ستايلز ستوديوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكملة للمشروعين الفنيين بين كل من الطرفين، تقوم حالياً المخرجة الموهوبة بتول عرفة بتصوير عدة أغاني للشركة المنتجة للعديد من النجوم والفنانين بمواقع مختلفة في مصر.

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يذكر أن المخرجة بتول ، انتهت منذ أيام من تصوير أغنية "خليها على الله" للفنان محمد سرور وتقوم حالياً بتجهيز المواقع لتصوير النجم محمد نور ، وتعد فكرة رواية لفيديو كليبات لكل من النجمة رنا سماحة ، وهيثم سعيد ، وياسمينا ، والفنان الشاب زين من دار الأوبرا من ضمن خطة لايف ستايلز ستوديوز للتحالف مع العديد من النجوم والفنانين الموهوبين بمصر