شكرا لقرائتكم خبر عن هاريانا إسدالات فى البيت ليه.. روبى تحرج زوج شقيقتها: الحلو حلو ولو صاحى من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة نشرتها الفنانة روبي لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، خاصة أنها كانت ترتدي بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى.



روبي

وانهالت التعليقات على صورة الفنانة روبي بالبيجامة، لكن جاء أبرز تعليق من إسلام الصياد زوج شقيقتها، حيث تفاعل مع الصورة، معلقا: "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني! أمال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!"، ومن ثم ردت عليه الفنانة روبي قائلة: "الحلو حلو ولو صاحي من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".



تعليق إسلام الصياد

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ومنذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف القلوب بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدرروبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذى ‏يبرز جمالها.‏



تعليق روبي

وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.