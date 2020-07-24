شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بعيد الأضحى بطرح ألبوم "صاحبة رأى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية اليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي يحمل اسم "صاحبة رأى"، يوم السبت الموافق 1 أغسطس، والذى يوافق ثانى أيام عيد الأضحى، والذى ينتظره عشاقها ومحبيها في كل مكان في الوطن العربى.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، طرحت أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتىتؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.‎