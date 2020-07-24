شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل كليب "بلدنا ياحلوة" لـ عمرو دياب بتوقيع طارق العريان وموسى عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المخرج الكبير طارق العريان غرفة المونتاج لوضع لمساته الأخيرة على كليب "بلدنا ياحلوة"، وهى الأغنية الوطنية التي يقدمها الهضبة عمرو دياب، حيث تم الإنتهاء من تصوير أخر مشاهد الكليب صباح اليوم، والذى استغرق تصويره 4 أيام بشارع المعز، ويتولى مهمة المنتج المنفذ للكليب موسى عيسى.





كان الهضبة قد دخل في تحضيرات مغلقة لمشروع فنى جديد خلال الأيام الماضية مع عدد من صناع الأغنية منهم الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى طارق مدكور والملحن عزيز الشافعى، ووقتها أكد عدد من المقربين للهضبة بأنه يحضر لأغنية وطنية جديدة.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".