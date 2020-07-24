شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنصح متابعيها بارتداء الكمامة: عارفه أنها بتخنق بس صحتكم بالدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سوسن بدر، على توجيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها، بضرورة ارتداء الكمامة الطبية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهى داخل الاسانسير وترتدى كمامتها الطبية قبل نزولها للشارع.

وكتبت بدر على الصورة التي ظهرت فيها داخل الاسانسير: "عصابة حمادة وتوتو! ينفع كده؟ ياريت نكون كلنا ملتزمين بالكمامة وغسل الأيدين.. أنا عارفة إنها صعبه جداً وبتخنق بس معلش، صحتكم بالدنيا".

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وعلى جانب آخر، انضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال فيلم "جارة القمر" للنجم كريم فهمى، والذى ينتظر موعد استئناف تصويره للمخرج هادى الباجورى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، حيث صور كريم 10 أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا.

فيلم "جارة القمر" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس إخراج هادى البادورى وتأليف محمود زهران ويشارك في بطولة العمل كل من بيومى فؤاد وأحمد مالك وسوسن بدر.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحققت نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون كريم فهمى وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.