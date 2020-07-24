شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحيى الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها: فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات حزينة، أحييت النجمة يسرا الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها، التي توفيت العام الماضى في 24 يوليو، بعد صراع مع المرض، ولازمتها الفنانة في أيامها الأخيرة.

وكتب الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع تويتر: "الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضيا عني دنيا وآخرة. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".



يسرا عبر تويتر

من جانب آخر، تعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012، حيث نشرت النجمة يسرا أول برومو لفيلم "صاحب المقام"، الذى سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، أول أيام عيد الأضحى، وهو من بطولتها ويشاركها البطولة النجوم آسر ياسين وأمينة خليل وعدد من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح تطارده طوال الأحداث، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث إن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.