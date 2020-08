شكرا لقرائتكم خبر عن Cardigan لـ تايلور سويفت تحقق 7 ملايين مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية تايلور سويفت الجديدة Cardigan قوائم البحث بعدما حققت اكتر من 7 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، حيث حظى ألبومها الجديد فولكلور "‪Folklore‬" على إعجاب الجمهور والنقاد بعد إصداره المفاجئ فى منتصف ليل أمس الخميس.

وتقول كلمات أغنية Cardigan لـ تايلور سويفت:

‏Vintage tee, brand new phone

‏High heels on cobblestones

‏When you are young, they assume you know nothing

‏Sequin smile, black lipstick

‏Sensual politics

‏When you are young, they assume you know nothing

‏But I knew you

‏Dancing in your Levi's

‏Drunk under a streetlight, I

‏I knew you

‏Hand under my sweatshirt

‏Baby kiss it better, right

‏And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed

‏You put me on and said I was your favorite

‏A friend to all is a friend to none

‏Chase two girls, lose the one

‏When you are young, they assume you know nothing

‏But I knew you

‏Playing hide-and-seek and

‏Giving me your weekends

‏I, I knew you

‏Your heartbeat on the High Line

‏Once in twenty lifetimes, I

‏And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed

‏You put me on and said I was your favorite

‏To kiss in cars and downtown bars

‏Was all we needed

‏You drew stars around my scars

‏But now I'm bleeding

‏'Cause I knew you

‏Stepping on the last train

‏Marked me like a bloodstain, I

‏I knew you

‏Tried to change the ending

‏Peter losing Wendy

‏I, I knew you

‏Leaving like a father

‏Running like water, I

‏When you are young, they assume you know nothing

‏But I knew you'd linger like a tattoo kiss

‏I knew you'd haunt all of my what-ifs

‏The smell of smoke would hang around this long

‏'Cause I knew everything when I was young

‏I knew I'd curse you for the longest time

‏Chasing shadows in the grocery line

‏I knew you'd miss me once the thrill expired

‏And you'd be standing in my front porch light

‏And I knew you'd come back to me

‏You'd come back to me

‏And you'd come back to me

‏And you'd come back

‏And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed

‏You put me on and said I was your favorite





والمغنية البالغة من العمر 30 عامًا فاجأت محبيها حول العالم عندما أعلنت أنها ستستعد لإصدار ألبومها الثامن، الذى يتكون من 16 أغنية تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا.





وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفق ما أعلنت المغنية على حسابها بموقع "إنستجرام". وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل





وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر". وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.