شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تدعو للفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى السنوية الأولى للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها برفقة فاروق الفيشاوي.

وعلقت الإعلامية بوسي شلبي على الصورة قائلة: "دعاء لمن رحلوا إلى ربهم.. فهذه الأيام هى العشر من ذي الحجة، ادعوا لمن فارقونا وفارقوا هذه الدنيا.. اللهم يمّن كتابہم، وهوّن حسابہم، ولين ترابهم وثبت أقدامهم، اللهم طيب ثراهم، واكرم مثواهم، وأجعل الجنـة مستقرهم ودارهم وقرارهم، اللهم نور مرقدهم، وعطر مشهدهم، وطيب مضجعهم، اللهم آنس وحشتهم، وأرحم غربتهم وقهم عذاب القبر وعذاب النار".



بوسي شلبي وفاروق الفيشاوي

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وأضافت: "اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أفسح لهم في قبرهم مد أبصارهم وأجعله روضة من رياض الجنة، اللهم انقلهم من ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور وجنّات الخلود مع الذين أنعمت عليهم يارب العالمين، ويا أكرم الأكرمين".

وتابعت: "من دعى لميت، سخر الله له من يدعو له بعد مماته.. مرّروا الدعاء على أكبر عدد ممكن حتى يدعي لهم ولا تحرموّهم مّن دعاؤكم.. الذكرى السنوية".

وكان الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع مرض السرطان، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

وولد فاروق الفيشاوى فى 5 فبراير عام 1952، فى محافظة المنوفية في مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".