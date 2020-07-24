شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يستعيد ذكرياته مع صامويل جاكسون فى العرض الأول لفيلم Ant-Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على استعادة ذكرياته مع النجم العالمي صامويل جاكسون في العرض الأول لفيلمهما Ant-Man الذي عرض عام 2015 في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر دوجلاس، بعض من صوره مع جاكسون الذي شاركه في أحداث الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن بعض كواليس اليوم الذي قضاه بصحبه عدد كبير من عشاق عالم مارفل.

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وعلى جانب آخر، قررت شركة مارفل، منح الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثالث من فيلم الأكشن والخيال العلمي الشهير Ant-Man ، ومن المقرر أن يقود عملية الإخراج " بيون ريد "، صانع الجزأين الأول والثاني من الفيلم، على أن يعرض الجزء الجديد عام 2021 بحسب ما صرحت به صحيفة Th Hollywood Reporter.

وحقق الجزء الأول من فيلم Ant-Man إيرادات وصلت إلى 57 مليون دولار محلياً، و519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.





فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة إيفانجلين ليلى، وهانا جون كامين، وبول رود، وجودى جرير، وميشيل فايفر، ووالتون جوجينز، ومن إخراج بيون ريد، ومن كتابة كريس ماكينا، وإريك سومرز، وأندرو برير، وجابرييل فيرارى، وبول رود.