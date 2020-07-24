شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى نحاس تحيى احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الأردنية مكادى نحاس لإحياء احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمى للسكان، عبر حفل غنائى أونلاين فى العاصمة الأردنية عمان، مساء الأحد المقبل.

وتأتى هذه الاحتفالية العالمية بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان فى الأردن والمجلس الأعلى للسكان، وتقدم بشكل حفل غنائى افتراضى عبر منصات السوشيال ميديا تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعى التى فرضها فيروس كورونا، ومن المقرر أن تذاع الحفلة بشكل حى ومباشر فى تمام السابعة مساء عبر فيس بوك ويوتيوب.

وتمتد رحلة مكادى نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذى خاضت خلاله مغامرة التغنى باللهجة العراقية فى مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به فى عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقى كملحنة وكاتبة أغانى، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق أول دويتو أردنى سعودى لها خلال أيام.