شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يشوق متابعيه بصورة من فيلم "موسى": دور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم كريم محمود عبد العزيز صورة له من كواليس أحدث أعماله السينمائية فيلم "موسي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث علق على الصورة: "دور مختلف بإذن الله، فيلم موسى قريباً"، وشوق من خلال تلك الصورة متابعيه إلى الفيلم الذى ينتظره قطاع كبير من محبيه، حيث يشارك خلاله مجموعة من النجوم.



كريم محمود عبد العزيز

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، ويتبقى لفريق العمل أيام قيلية وينتهوا من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.

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وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف فى ظل جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.‏

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى وهم سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى إحدى الحلقات، وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.