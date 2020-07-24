شكرا لقرائتكم خبر عن تيم الحسن فى أحدث صورة له مع ابنه ورد بالكمامة بعد دعمه ليصبح عالم فيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان السوري تيم الحسن في أحدث صورة له من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مع أبنائه، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معه متابعوه من خلال تعليقات أثنت عليهم، حيث ظهر الثلاثى وهم يرتدون كمامات.



تيم الحسن وابناءه

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ويأتى ذلك بعدما نشر تيم الحسن مؤخراً فيديو يدعم خلاله ابنه ورد أثناء فيديو له وهو يعرب عن تمنيه أن يصبح عالم فيزياء، حيث نشر تيم الحسن الفيديو وعلق عليه بكلمات تعكس دعمه، وهو الأمر التي حرصت عليه زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث حرصت هي الأخرى على دعم نجل زوجها من خلال نشر الفيديو.

وكان اسم الثنائي تيم الحسن ووفاء الكيلاني ارتبط بشائعات بداية العام الجاري حول طلاقهما، حيث سارعت الإعلامية وفاء الكيلانى بالتفاعل مع تلك الأخبار التى تناقلتها بعض المواقع الفنية وتتناول أخبار غير صحيحة عن وجود خلافات أو انفصال بين النجم السورى تيم الحسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى، وقررت الرد بطريقتها الخاصة، بنشر صورة تنقل فيها العلاقة بينها وبين زوجها دون أن تخرج للتكذيب فى وسائل الإعلام.

ونشرت الإعلامية وفاء الكيلانى صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تيم الحسن وهى تحتضنه لترد على شائعات خلافهما أو انفصال الثنائى الذى تزوج منذ مايو 2017.

يذكر أن الفنان تيم حسن احتفل فى مايو 2017 بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلانى، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر خبر زواجه.