يعرض عبر "شاهد".. أحمد داش يروج لمسلسل "الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان الشاب أحمد داش صورة لبوستر مسلسل الحرامي، الذي يشارك في بطولته، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر داش في البوستر منفردا وهو مكبل اليدين، ومربوط بحبل حول جسده، ويرتدي كمامة، وعلق: "الحرامي من بكرة على منصة شاهد".

مسلسل الحرامي بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد داش ورنا رئيس وكارولين عزمي، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور الأحداث المأخوذة عن قصة حقيقية، عن عائلة تعود للمنزل بشكل غير متوقع، ويجد شاب غير محترف في السرقة نفسه في موقف عصيب، نظرا لوجوده داخل البيت.