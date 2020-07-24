محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بوالدته الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام.
وعلق: "اللهم صل على من إذا تكلم سبقه النور، وإذا تبسم أخجل البدور، وإذا سجد قال أمتي يا غفور، اللهم ارحم أمي يا رحيم".
يذكر أن والدة الفنان حمادة هلال رحلت قبل أسبوعين، بعد أيام من طلبه الدعاء بالشفاء لها.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال ينشر صورة مع والدته ويطلب لها الرحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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