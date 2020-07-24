حمادة هلال ينشر صورة مع والدته ويطلب لها الرحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بوالدته الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام.



وعلق: "اللهم صل على من إذا تكلم سبقه النور، وإذا تبسم أخجل البدور، وإذا سجد قال أمتي يا غفور، اللهم ارحم أمي يا رحيم".



يذكر أن والدة الفنان حمادة هلال رحلت قبل أسبوعين، بعد أيام من طلبه الدعاء بالشفاء لها.