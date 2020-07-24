محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان عدة فيديوهات عبر خاصية الاستوري بإنستجرام، لتدريبات تخضع لها.

وظهرت حمدان في الفيديوهات وهي تتدرب على البوكسينج مع أحد المدربين، بأحد الشواطئ.

وعلقت: "فاشلة فشل ذريع، وعايزة أروح أرجوك، تمرينة صعبة وكرهتها".

واجهت ميس اتهامات بالتنمر من المحجبات الفترة الأخيرة بعد تقديمها فيديوهات ارتدت فيها الحجاب وتحدثت بطريقة ساخرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان تخضع لتدريبات قاسية على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.