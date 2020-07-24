ريهام عبد الغفور تكشف عن حساب جديد على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن حساب جديد لها عبر موقع "تويتر". وكتبت ريهام :" ده الاكونت بتاعي الجديد تابعوني هناك عشان هبدأ أنزل من عليه وهيكون احتياطي عشان لو الأكونت ده حصل ليه حاجه". Advertisements وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور أعلنت عن تعرض حسابها على تويتر للاختراق. وكشفت ريهام عن تعرض حسابها للاختراق ومن خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على "انستجرام" ونشرت صورة وكتبت "ده مش أنا". ريهام عبد الغفور شاركت في موسم 2019، بمسلسل "زي ‏الشمس" ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك ‎

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