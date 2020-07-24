"فراقك صعب أوي عليا".. يسرا تحيي ذكرى وفاة والدتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة يسرا ذكرى وفاة والدتها الأولى، اليوم 24 يوليو الجاري.

ونشرت الفنانة يسرا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها امبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضية عني دنيا و آخرة".

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وأضافت يسرا :"نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".

وكان آخر ظهور للراحلة في حفل عيد ميلاد النجمة يسرا، العام الماضي بمنزلها، وسط مجموعة من أصدقائها وبحضور عائلتها.

يسرا شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنى، تيام مصطفى قمر.