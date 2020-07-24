فيديو| شيماء سيف بعد تقليدها هند صبري: "مع الاعتذار للفيل الأزرق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة شيماء سيف مشهد من مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، خلال تقليدها للفنانة هند صبري، من فيلم الفيلم الفيل الأزرق 2. وظهر في الفيديو أيضا الفنانة هند صبري خلال تجسيد المشهد الأصلي. وعلقت سيف على الفيديو: "مع الاعتذار للفيل الأزرق، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، جمجوم وبم بم". يذكر أن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق يعرض حاليا على منصة شاهد vip، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل.

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