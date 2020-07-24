أحمد حاتم يكشف عن صورة قديمة: "أحلام الفتى الطائش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان أحمد حاتم، عن صورة قديمة له وهو صغيراً، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق على الصورة: "أحلام الفتى الطائش.. زمان وأنا صغير".

يذكر أن، أحمد حاتم، ينتظر عرض فيلمه الجديد "الغسالة" بالسينمات في عيد الأضحى المبارك، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وعلي الطيب، وطاهر أبو ليلة.