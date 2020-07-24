أكاديمية الفنون تصدر بيانا عن التحرش:" لم نتلق شكاوى رسمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة دكتور أشرف زكي، بيانا رسميا، وذلك بعدما تابعت إدارة الأكاديمية ماتردد على أحد صفحات التواصل الاجتماعي من بعض بناتها من طالبات المعهد العالي للسينما حول ما تعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهم.

وأعلنت إدارة الأكاديمية خلال البيان "أن هناك قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائيا".

وأكدت إدارة الأكاديمية أنها على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية.

ووعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون في حماية بناتها .

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كما أوضحت إدارة الأكاديمية "لم تتقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى من هذا النوع، والذي سوف يقابل بكل حزم نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا السلوك مهما كانت درجته".

وشددت مرة أخرى على وقوفها بجانب أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية ووعدتهم بالاستجابة السريعة لأي شكوى تقدم لهم.

واختتمت البيان "أبناءنا هم شباب الغد حماة الوطن وبناتنا هن درر تيجاننا وهن مستقبل أسرنا ورعايتهم وحمايتهم جميعا في مقدمة أولوياتنا .