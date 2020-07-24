مصطفى عاطف يدعم بهية بحفل خيري ليلة عيد الأضحى

يستعد المنشد مصطفى عاطف، لإقامة حفل خيرى لمحاربات مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان كلافتة إنسانية منه لدعمهن وإدخال السرور على قلوبهن، وذلك استكمالا و استمرار لمسيرة دعمه المعتادة منه لمحاربات بهية سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة. دعمه المعتادة منه لمحاربات بهية سواء بزيارتهن أو إقامة الحفلات لمشاركتهن المناسبات المختلفة. و يذكر ان الحفل سيتم إذاعته ببث حى على قناة Advertisements اليوتيوب الرسمية لبهية الخميس ٣٠ يوليو الساعة التاسعة مساء. اليوتيوب الرسمية لبهية الخميس ٣٠ يوليو الساعة التاسعة مساء. والجدير بالذكر أن المنشد مصطفى عاطف كانت بداية إنشاده فى حفلات المساجد التى بقريته ( المحلة الكبرى)، والأحتفالات السنوية لحفظه القرآن الكريم، وفي المناسبات الرسمية، ثم ذاع صيته بعد تسجيل كليب (قمرٌ).

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