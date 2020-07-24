عائشة العزيم تعلن عن تفاصيل برنامجها "أناقة حجابك"

أكدت الإعلامية والفاشون بلوجر عائشة العزيم، أنها بصدد التجهيز الي برنامجها الجديد "أناقة حجابك"، بعد تحضيرات استغرقت عام كامل لجمع أفكار كثيرة حول الموضة والازياء الراقية

وبعض البلدان العربية مثل لبنان وسوريا لنقل هذه الثقافة الي مصر من خلال جمع التفاصيل الكاملة عن الموضة.

ويحتوي البرنامج علي عدة فقرات متنوعة خاصة بالاستايلست والأناقة والمرأة بشكل عام وما تفضله المرأة من اكسسوارات في حياتها ونقد ازياء النجوم والمشاهير علي طريقتها الخاصة والتطرق الي موضة عام ٢٠٢١ والتفاصيل التي تفضلها كل مرأة عربية.