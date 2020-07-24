بـالفيديو .. طرح التريلر الرسمي لـ فيلم "الغسالة"



أطلقت شركة نيو سنشري الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة، والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك في دور العرض المصرية والدول العربية.

سفر عبر الزمن وغسالة ضائعة والفار زنفل! هذه فقط ثلاثة من بين عناصر الخيال العلمي الذي يحتوي عليه الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة.



يكشف الإعلان الرسمي للفيلم، عن مجموعة من الشخصيات سافرت إلى التسعينات لحل مشكلة ما، ويبدو أنهم عالقون

في هذا الزمن، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي.

الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة

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شيرين رضا.

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.