يسرا تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

متابعة بتجـــــــــرد: استذكرت الفنانة المصرية يسرا والدتها في ذكرى وفاتها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة تجمعها بها.
وأرفقت يسرا الصورة بتعليق عبّرت فيه عن اشتياقها لوالدتها، وقالت: “الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضيا عني دنيا و آخرة. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا”.
على صعيد آخر، تنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد “صاحب المقام” للمخرج ماندو العدل قبل حلول عيد الأضحي بأيام، حسبما أعلن منتجه أحمد السبكي.
وقالت يسرا في تصريحات صحفية لها، إن قصة الفيلم جديدة من نوعها رغم تطرقها لصراع الخير والشر داخل النفس البشرية.
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