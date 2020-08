شكرا لقرائتكم خبر عن عنصرية هوليود تمنع إنتاج أفلام عن سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم أتوقع مطلقا أن يكون حصيلة ما قدمته السينما العالمية عن القائد العظيم سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية 6 أعمال محلية ليس من بينها أي عمل أنتجته السينما الهوليودية، فكل ما قدم عنه من إنتاج الدول التي حررها مثل فنزويلا وكولومبيا والأكوادور وعنصرية هوليوود منعت مشاريع كثيرة قدمت عن هذا القائد العظيم .



افلام سيمون بوليفار

سيمون بوليفار له تمثال وميدان باسمه في وسط العاصمة القاهرة وهو من الميادين الشهيرة التي يعرفها المصريون عن ظهر قلب، بينما ربما لا يدرك الكثيرون منهم من هو "سيمون بوليفار"، الذي شيد له التمثال، وما القيمة التي يمثلها واليوم ذكرى ميلاد ذلك القائد الملقب بـ"جورج واشنطن أمريكا اللاتينية" والذي خاض حروباً عدة ضد الاستعمار الإسباني لأمريكا الجنوبية انتهت بتحرير القارة وإعادة السيادة فيها إلى أيدي أبنائها ونجح في تأسيس دولة عرفت باسم كولومبيا الكبرى ضمت دولاً عدة كالاكوادور وبنما وفنزويلا وكولومبيا في كيان سياسي واحد.



سيمون بوليفار

Advertisements

أول فيلم قدم عن هذا القائد العظيم هو فيلم " Simón Bolívar " انتاج عام (1969) وقام ببطولته وجسد شخصية سيمون بوليفار الفنان مكسيمليان ساشيل Maximilian Schell ، كما أنتج فيلما آخر عام 2002 أنتجته دولة كولومبيا بعنوان" Bolivar Is Me " من إخراج Jorge Alí Triana ، كما انتجت فنزويلا عام 2013 فيلما آخر قام ببطولته وجسد شخصيته إدجار راميريز بعنوان المحرر " The Liberator " ، وشارك في بطولته إريك وايلدبريت وماريا فالفيردي وداني هاستون وقد شاركت فنزويلا بهذا الفيلم في مسابقة الأوسكار للترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي وتناول الفيلم الذي اخرجه ألبرتو أرفيلو قصة القائد العسكري الشهير سيمون بوليفار الذي نجح في خوض أكثر من 100 معركة حربية ضد الامبراطورية الاسبانية في بلاد أمريكا الجنوبية، والذي قطع مسافة كبيرة خلال معاركه بلغت أكثر من 70 ألف ميل على ظهر جواده.



Bolívar

وقدم عام 2013 أيضا فيلم " Bolivar, Man of Difficulties " قام ببطولته روكيو فاليرو " Roque Valero " ، كما قدم فيلم كرتون عام 2003 من انتاج دولة كولومبيا بعنوان " Bolívar: el héroe " بوليفار البطل وقام بالأداء الصوتي لشخصية سيمون بوليفار الفنان Manuel Cabral وقدم أيضا عن هذا القائد العظيم مسلسل وحيد حمل عنوان " Bolívar: Una lucha admirable " وقدم منه أكثر من موسم.