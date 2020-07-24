شكرا لقرائتكم خبر عن تيلور سويفت تجبر كانى ويست على التراجع عن إصدار ألبومه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنى العالمى كانى ويست الذى أعلن عن نيته ترشحه لانتخابات أمريكا 2020، قرر تأجيل إصدار أحدث ألبوم له Donda: With Child after، وذلك بعدما أصدرت تايلور سويفت بشكل مفاجئ ألبومها الجديد منتصف ليل أمس الخميس.



أغانى الالبوم



تيلور سويفت

وكشفت تايلور، 30 سنة، يوم الخميس أنها ستصدر ألبومها الثامن فى منتصف الليل، وكان من المقرر إصدار ألبوم كاني اليوم الجمعة.

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كان مغني الراب، 43 عامًا ، قد كشف من خلال تويتر في الأيام القليلة أنه سيطرح ألبومه اليوم الجمعة.



تيلور سويفت

وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر". وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.