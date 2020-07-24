شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقضى جينيفر لوبيز العزل الصحى فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز اليوم بعيد ميلادها الـ51، وهو السن الذى لا يظهر عليها مطلقا، حيث تتمتع بلياقة وقوام ممشوق وكأنها فى أوائل الثلاثينيات، وخلال الفترة الماضية لم تتخلى لوبيز عن نشاطها، وقررت أن تقضى العزل الصحى بين 3 أشياء وهى:



جينيفر لوبيز

لا تتخلى جينيفر لوبيز عن ممارسة الرياضية، وهذا سر رشاقتها غير المسبوقة، حتى تستطيع طوال الوقت أن تقدم رقصاتها خلال الحفلات بأفضل صورة، لذلك تقضى وقتا طوليا فى ممارسة الرياضة، كما أنها قاسم مشترك بينها وبين خطيبها حيث يظهرا كثيرا فى الجيم.

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ركوب الدراجات

التقطت عدسات مصورى الباباراتزى صورا للنجمة جينيفر لوبيز هى وخطيبها اليكس رودريجيز أثناء ركوبها العجلة وتجولها فى غرب هامبتون مع حرصهما على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث ارتديا الكمامات، وذلك خلال الشهر الجاري، وليت هذه المرة الأولى فجينيفر دائما تحصر على ركوب الدراجات من وقت للآخر فى الهواء الطلق.

السباحة

من المعروف عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز أنها تحب الاستمتاع بالبحر والشمس، بمجرد دخول فصل الصيف، وهذا سر لون بشرتها البورنزية، حيث ظهرت جينيفر لوبيز من شهر تقريبا على يخت وترتدى مايوه Guess، من اللون الأبيض سعره 44.99 إسترليني، ولم تظهر الصور من كان برفقة جينيفر، في حين ظهرت لوبيز بنفس المايوه لكن لونه أسود وهى تلهو في المسبح، ولم يكن ظهور جينيفر بنفس المايوه، ليس من الفراغ، حيث كانت النجمة الوجه الاعلاني لماركة الأزياء Guess لعدة سنوات.