شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتغزل فى زوجته بأغنية للهضبة: انتي عندي زي ما انتى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يتفاعل النجم دياب مع متابعيه بصور تعكس مدى حبه لزوجته، وهو الأمر الذى حصل مؤخراً مع أحدث صورة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث ظهر فيها بصحبتها وعلق عليها بكتابة كلمات من أحد أغانى عمرو دياب: " زى ما انتى ... انتى عندى زى ما انتي".



دياب وزوجته

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وكان قال النجم محمد دياب فى وقت سابق إنه تفاجأ بوفاة شخصيتيه فى الحلقة الرابعة والعشرين فى كل من مسلسل "البرنس" و"الاختيار" إذ إنه كان عنده علم أنه بموت الشخصية التى يلعبها فى يوم آخر غير هاتين الحلقتين، مشيرا إلى أنه كان متوترا جدا وتفاجأ بنعى الناس له على صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف دياب، أثناء لقائه الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" على فضائية دى إم سى، أنه سعيد بالمشاركة فى مسلسل "ليالينا 80" إذ تحدث معه المخرج أحمد صالح لتقديم 3 مشاهد ووافق بألفعل، مضيفا: "وكنت مبسوط بشخصية الإخوانى التى قدمتها ضمن أحداث العمل وكتبها بحرفية السيناريست أحمد عبدألفتاح وسعيد بالعمل مع فنان شاطر بحجم إياد نصار"، ويعد هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان دياب بعد النجاح الكبير الذى حققه بشخصية مدحت فى مسلسل فرصه تانية وظهوره المميز فى مسلسل البرنس، والاختيار، وليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى.