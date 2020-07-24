شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. محمود عبد العزيز يطمئن على شريهان بعد حادث بالثمانينات × صورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من المواقف الصعبة والمأساوية، مرت بها النجمة شيريهان، خلال مسيرتها الفنية، من معاناة من المرض، وحادث سير، كاد أن ينهى حياتها، لولا العناية الإلهية التى أنقذتها، ورغم ذلك، ظلت شيريهان تحفاظ على بريقها، ورونقها، وإطلالتها الجذابة الخاطفة للأنظار، حتى لو كانت ابتعدت عن الشاشة، ولكن تاريخها الذى قدمت خلال العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية، يظل شاهدا على موهبتها الاستثنائية.



شيريهان ومحمود عبد العزيز

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رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا صورة قديمة للنجمة شيرين، بعد حادث السير الذى تعرضت له، فى نهاية الثمانينيات، وهى فى المستشفى، ويزورها النجم الكبير الراحل، محمود عبد العزيز، والذى ظهر ممسكا بيدها يشد من أزرها، بينما تتمسك شيريهان بيد الساحر هى الاخر، وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

ويشار إلى أنها قبل أيام قليلة، أعربت الفنانة القديرة شريهان، عن تضامنها الشديد مع الشعب الفلسطينى عقب إخفاء اسم فلسطين من خرائط جوجل، وهو ما أثار العديد من الردود الفعل الغاضبة ومطالبات بضرورة إلغاء ذلك القرار، حيث علقت شريهان عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" سلاماً لأرضٍ خُلقت للسلامِ وما رأت يوماً سلاما ..فلسطين".