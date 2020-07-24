شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ51 بقيادة الدراجة × 3 صور تؤكد رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تعتاد النجمة جينيفر لوبيز على ممارسة هوايتها المفضلة، والممثلة فى قيادة دراجتها من وقت لآخر، وهو الأمر الذى حرصت عليه مؤخراً أثناء ظهورها فى هامبتون، حيث نشر موقع ديلى ميل تقريراً أفاد بأنها على غير العادة ظهرت بدون خطيبها اليكس رودريجيز، والذى دوماً ما اعتاد على أن يكون معها بتلك النزهة التى أتت بالتزامن مع عيد ميلادها الـ51، حيث يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجمة الشهيرة الـ 51 والتي تألقت أثناء قيادة الدراجة برشاقتها وجمالها المعتاد الذى لم يتأثر بسن.

وكانت دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، بضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التي عاشها الجميع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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عيد ميلاد جينيفر لوبيز

وقالت النجمة صاحبة الـ50 عاماً في منشورها "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل".



جينيفر لوبيز في عيد ميلادها

وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين، ونشرت جنيفر صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "شعر الأطفال والأرانب".



لوبيز فى عيد ميلادها الـ 51

يأتى هذا فيما لم تترك النجمة العالمية جنيفر لوبيز فترة الحجر الصحى بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" تجعلها محبطة وتؤثر على مظهرها مثل عدد كبير من نجمات العالم، بل استطاعت لوبيز، البالغة من العمر 50 عامًا، أن تستفيد من هذه الفترة لتستعد لتقديم أعمال غنائية جديدة بالتعاون مع أهم و أشهر النجوم مثل مالوما، إضافة إلى استعدادها لعمل سينمائى جديد، بل عملت لوبيز خلال هذه الفترة على اكتساب المزيد من العشاق من خلال الـ social media، حيث تستمر لوبيز بوضوح فى اتخاذ خطوات فى حياتها وعملها.