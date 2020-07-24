شكرا لقرائتكم خبر عن داخل بيت مارلين مونرو الشرق.. مقتنيات هند رستم وأسرار حياتها وسبب اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم ومقتنياتها وأسباب اعتزالها.

وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب تفاصيل مشوار حياة الفنانة الكبيرة هند رستم منذ طفولتها وبداية مشوارها الفنى ورحلة تألقها على لسان ابنتها الوحيدة بسنت رضا .

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كما يعرض برنامج حكايات زينب بعض مقتنيات الفنانة الكبيرة من داخل منزلها وعدد من الصور النادرة لها ولعائلتها فى مراحل حياتها المختلفة.

ويبرز البرنامج عددا من مواقف وأسرار حياة مارلين مونرو الشرق ومنها علاقتها بوالدها الضابط الذى أطلق عليه لقب موسولينى، وقصة زواجها من زوجها الأول المخرج حسن رضا والد ابنتها الوحيدة بسنت، وقصة حبها وارتباطها وزواجها بالدكتور محمد فياض زوجها الثانى الذى عاشت معه حياة مستقرة حتى وفاته، وكان لقبها المفضل دائما مدام فياض.

كما يكشف برنامج حكايات زينب عبدد من المواقف والاسرار الفنية والشخصية فى حياة هند رستم وأسباب اعتزالها عام 1977 ، وتفاصيل حياتها عد الاعتزال حتى وفاتها.

ويعرض برنامج حكايات زينب يوم الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365.