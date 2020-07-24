شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى أحدث ظهور له بنظارة شمسية.. ومتابعوه: حلوة مفيش كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل النجم أمير كرارة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة جديدة تميز خلالها بارتداءه نظارة شمس مميزة نالت اعجاب وتفاعل مع متابعيه ممن حرصوا على التعليق عليها مثلما ظهر خلال تعليقات من عينة : "النظارة حلوة مفيش كلام"، في حين كتب آخرون : "جديدة النظارة دي يا أبو سليم".



امير كرارة

أيضاً حرص الفنان محمد رجب بدوره على التعليق على صورة كرارة بكتابة تعليق قال فيه : "الباشا".

من ناحية أخري احتفل النجم أمير كرارة، قبل يومين بوصول عدد متابعيه على حسابه الرسمى بتويتر، لـ2 مليون متابع، موجها الشكر لجمهوره.



رجب

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وقال كرارة فى تغريدة غير حسابه الرسمى بتويتر :" شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعني علي تويتر وبتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم، شكرا لـ2 مليون متابع".

ويقضى الفنان أمير كرارة الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.