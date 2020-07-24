شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الذهبى: لا مشاكل بينى وبين شام وعدم حضورى خطبتها بسبب ظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الذهبى، زوج النجمة أصالة الأسبق، أنه لا يوجد أى خلافات بينه وبين ابنته شام، كما يردد البعض، وأن عدم حضوره خطبتها، كان بسبب الظروف التى يمر بها العالم حاليا، وأنه غير موجود بالقاهرة هذه الأيام، حيث قال فى فيديو، نشره عبر حسابه على "يوتيوب"، "ظن البعض أن عدم وجودى، يمثل مشكلة بينى وبين شام، فيوم الخطبة تواصل معى الدكتور معتز، وطلب يد شام منى، وقال لى إنه يريد قراءة الفاتحة، لحين وصولك للقاهرة، ونعقد الخطبة بوجودك، فباركت له، وأبلغته أنى أبارك هذه الخطبة، وأبلغته أنى لا استطيع أن أحضر الفاتحة، لأن الظروف لا تسمح".

وتابع الذهبى، "تواصلت مع معتز قبل 6 شهور، وقتها كان هو بباريس، وهو السبب الحقيقى لعدم تواجدى بالخطوبة، الحياة بعدأت تعود، وان شاء الله ستكون الخطبة بوجودى، والدليل على ذلك، أنه بعد أن باركت لمعتز يوم الفاتحة، وباركت لشام وردت على برسالة صوتية تقول "بحبك جدا يا بابا كان نفسى تكون معى".

Advertisements



أيمن الذهبى

وكانت شام ابنة النجمة أصالة، قد احتفلت بخطبتها منذ عدة أيام، على الدكتور معتز نصير، ونشرت صور من الحفل العائلى لخطوبتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث جمعت الصورة الأولى جميع أفراد الأسرتين، بينما ظهرت فى الثانية برفقة خطيبها الدكتور معتز نصير، وهو يقبل رأسها، وكتبت شام فى تعليقها على الصور، "الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لى جانبًا مختلفًا فى الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير".



والد شام الذهبى

وحرص عدد من الفنانات على تهنئة شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة على خطوبتها على الدكتور معتز نصير، متمنيات لها حياة سعيدة، وهنأتها النجمة منى زكى قائلة:" مبرووك وتستاهلى كل السعادة فى العالم بحبك"، وهنأتها النجمة هند صبرى قائلة:"مبروك حبيبتى تستاهلى كل السعادة و الجمال فى العالم"، وقالت درة:" مبروك حبيبتى"، وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى:" روح قلبى إنتى ألف مليون مبروك تستهيلى كل حاجه حلوة"، وكتبت الفنانة كندة علوش:" مبروك حبيبتى"، كما هنأتها كل من الفنانة إيمان العاصى وليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف و الفنانة مى الغيطى و الفنانة هدى المفتى.