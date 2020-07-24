شكرا لقرائتكم خبر عن سفر عبر الزمن وخيال علمى فى إعلان فيلم "الغسالة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سفر عبر الزمن وغسالة ضائعة والفار زنفل، هذه فقط ثلاثة من بين عناصر الخيال العلمى الذى يحتوى عليه الإعلان الرسمى لفيلم الغسالة الذى أطلقته شركات سينرجى فيلمز ونيوسنشرى وأفلام مصر العالمية قبل عرض الفيلم أول أيام عيد الأضحى فى دور العرض المصرية والدول العربية.
إعلان الغسالة يكشف عن مجموعة من الشخصيات سافرت إلى التسعينيات لحل مشكلة ما، ويبدو أنهم عالقون في هذا الزمن، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي.
فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.
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