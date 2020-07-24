شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى بطلة فيلم "ثانية واحدة".. تعرف على أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة دينا الشربينى على بطولة فيلم جديد مع المنتج محمد السبكى بعنوان "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى، ومقرر البدء فى تصويره بعد غد الأحد حيث سيتم توقف التصوير يومين قبل عيد الأضحى والعودة مرة أخرى بعد الاجازة.

"ثانية واحدة" اسم مؤقت للفيلم مقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت، وتستكمل به دينا الشربينى سلسلة أفلامها الجديدة التى تقدمها هذا العام سواء التى انتهت من تصويرها أو التى تعكف على تصويرها فى الوقت الحالى أو الذى تعاقدت عليها للبدء فيها خلال الفترة المقبلة.



دينا الشربينى

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انتهت دينا الشربينى من تصوير فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز، و"يوم 13" منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تواصل تصوير فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"للمخرج هادى الباجورى.

وقدمت دينا الشربينى آخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان" المقتبس من فورمات إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى، وشارك فى بطولته أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى