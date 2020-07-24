شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيماء سيف تتقمص دور هند صبرى وتعتذر لـ الفيل الأزرق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة شيماء سيف مؤخراً على طريقة النجمة هند صبرى من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث تضمن الفيديو تقليدها لأحد مشاهد الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق، لتعلق عليه "مع الاعتذار للفيل الأزرق".

من ناحية أخرى سبق واحتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد زوجها محمد كارتر عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قبل أيام، حيث نشرت صورة له أمام تورتة عيد ميلاده، موجهة له رسالة رومانسية قائلة "فى حب وفى كارتر.. فى عشق وفى كارتر.. وفى قلب فيه كارتر.. كل سنة وأنت حبيبى".



شيماء سيف

وكانت تعرضت الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لحادث سير أثناء استقلال سيارتهما الخاصة، الشهر الماضى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو لآثار الحادث على السيارة وعلقت قائلة، يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

في جانب آخر تخوض الفنانة شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت "بالقوة"، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.