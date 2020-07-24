شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر هدية تلقتها جينيفر لوبيز من خطيبها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجمة جينيفر لوبيز الـ 51، حيث يحتفل بذلك العديد من جمهورها حول العالم، وبمجرد اتمام النجمة الشهيرة عامها الـ 51 تكهن الكثيرون بالهدية المرتقبة الذى قد يحضرها خطيبها اليكس رودريجيز لها خلال الأيام المقبلة، حيث اعتاد لاعب البيسيبول السابق على مفاجأة حبيبته جينيفر لوبيز بهدايا من نوع خاص منذ فترة ارتباطهما.



سيارة لوبيز فى عيد ميلادها

Advertisements

ولعل آخر هدية قدمها العام الماضى لـ جينيفر لوبيز كانت عبارة عن مفاجأة ضخمة تمثلت في سيارة 2019 بورش 911 GTS. وحسب موقع " ديلي ميل " فان هذه هي المرة الأولى التي قادت فيها جنيفر لوبيز سيارة منذ أكثر من 20 عاما، وقدم اليكس رودريجيز السيارة الهدية للوبيز في منزلهما الموجود في ميامي ، و كان ابناؤهما يستقلون السيارة استكمالا للمفاجأة.



هدية اليكس رودريجيز لـ جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها

على جانب آخر فاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين، ونشرت جنيفر صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "شعر الأطفال والأرانب".

يأتى هذا فيما لم تترك النجمة العالمية جنيفر لوبيز فترة الحجر الصحى بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19 " تجعلها محبطة وتؤثر على مظهرها مثل عدد كبير من نجمات العالم، بل استطاعت لوبيز، البالغة من العمر 50 عامًا، أن تستفيد من هذه الفترة لتستعد لتقديم أعمال غنائية جديدة بالتعاون مع أهم و أشهر النجوم مثل مالوما، إضافة إلى استعدادها لعمل سينمائى جديد، بل عملت لوبيز خلال هذه الفترة على اكتساب المزيد من العشاق من خلال الـ social media، حيث تستمر لوبيز بوضوح فى اتخاذ خطوات فى حياتها وعملها.