شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تصدر بيانا بعد كشف وقائع التحرش بطالبات معهد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أكاديمة الفنون برئاسة دكتور أشرف زكى، بيانا رسميا، وذلك بعدما تابعت إدارة الأكاديمية ماتردد على أحد صفحات التواصل الإجتماعى من بعض بناتها من طالبات المعهد العالى للسينما حول ماتعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض للتحرش بهم، سواء داخل الحرم الجامعى كما أشرن ، " على الرغم من توقف الدراسة منذ خمسة أشهر " ، أو خارج الحرم الجامعى ، أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعى .

وقد أعلنت إدارة الأكاديمية خلال البيان أن هناك قوانين ولوائح تحمى الطالبات من أى محاولة للتحرش وهو الأمر الذى لن يسمح به نهائيا ، كما أكدت إدارة الأكاديمية أنها على استعداد كامل لتلقى أى شكوىبهذا الصدد أو غيره من أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية ، وقد وعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات ، فلا تهاون فى حماية أبناءها وبناتها .

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كما أكدت إدارة الأكاديمية أنه لم تتقدم أى طالبة من طالبات الأكاديمية بأى شكوى من هذا النوع ، والذى سوف يقابل بكل حزم نحو إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا السلوك مهما كانت درجته ، وأكدت مرة أخرى على وقوفها بجانب أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية ووعدتهم بالإستجابة السريعة لأى شكوى تقدم لهم ، وقالت فة نهاية البيان أبناءنا هم شباب الغد حماة الوطن وبناتنا هن درر تيجاننا وهن مستقبل أسرنا ورعايتهم وحمايتهم جميعا فى مقدمة أولوياتنا .

يذكر أن طالبات معهد السينما دشن حساب على موقع الإنستجرام خلال الأيام الماضية ليكون صوت الناجيات من الإعتداء الجنسى فى المعهد العالى للسينما والقصاص من المعتدين ، وكشفت الطالبات عن نتائج الإستطلاع حيث أظهرت النتائح تعرض 56 % من الطالبات للتحرش من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، وقد تكاتف الفتيات لخلق بيئة أمنة لطلاب المعه\ العالى للسينما .