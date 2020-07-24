شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطرح ألبومها الثامن "فولكلور".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى ألبوم تايلور سويفت الجديد فولكلور "Folklore" بإعجاب المعجبين والنقاد بعد إصداره المفاجئ فى منتصف ليل أمس الخميس.

والمغنية البالغة من العمر 30 عامًا فاجأت محبيها حول العالم عندما أعلنت أنها ستستعد لإصدار ألبومها الثامن، الذى يتكون من 16 أغنية تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا.

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اغنية تيلور سويفت



البوم تيلور سويفت



تيلور سويفت

وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفق ما أعلنت المغنية على حسابها بموقع "إنستجرام". وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل".

وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة. وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر". وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.