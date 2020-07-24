شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور بـ"البكينى" على البحر.. وتعلق: كن أنت سيد مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة سيرين عبد النور تحاول الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية مؤخراً في أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وهي ترتدي البكيني أمام البحر، وعلقت علي الصورة بكتابة : " كن انت سيد مزاجك.. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء ، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة".

سيرين عبد النور Advertisements من ناحية أخرى ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، فى وقت سابق خلال إعدادها وصفة جديدة للمكرونة خلال تواجدها في المنزل، وسط إعجاب الجمهور. وظهرت سيرين عبد النور، تقوم بإعداد المكرونة بطريقة مختلفة، عبر حسابها بموقع انستجرام، موضحة أنها تقوم اليوم بإعداد المكرونة مع الثوم والخيار والنعناع واللبن، والتى اعتبرتها الوجبة المفضلة لها، ومن ناحية أخري سبق وغازلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النورزوجها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الـ 13 عاما حيث لم تكتفى بالاحتفال ليوم واحد لكنها تقوم كل يوم بارسال كلمات حب وهيام لزوجها " فريد "عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه المرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.

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